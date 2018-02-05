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  5 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте началась реализация проекта высокотехнологичного города High Tech City стоимостью $1,4 млрд

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте началось строительство высокотехнологичного комплекса High Tech City общей стоимостью 1 млрд 400 млн долларов. Проект был разработан южнокорейской корпорацией POSCO Daewoo, сообщают местные СМИ.

"Новый комплекс расположен на 50 гектарах, где будут расположены бизнес-центры, жилые, образовательные, коммерческие и промышленные предприятия, научно-исследовательские центры и другие объекты. Все они реализованы с использованием «интеллектуальных» технологий, энергосбережения и систем автоматизации зданий", - отмечается в сообщении СМИ.

В целях реализации проекта High Tech City в Узбекистане и Корее созданы совместные рабочие группы. На данный момент рассматриваются 4 варианта размещения нового высокотехнологичного района High Tech City.

POSCO Daewoo является дочерней компанией сталелитейного гиганта POSCO, международной торговой и инвестиционной компанией. Имеет большой опыт в строительстве не только на корейском, но и международном рынках.

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