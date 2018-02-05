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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в Южной Корее освободил главу Samsung из тюрьмы

CA-NEWS (CA) - Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён освобожден из тюрьмы. В августе бизнесмена приговорили к пяти годам тюрьмы за взятки, а коррупционный скандал привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе, сообщает Би-би-си.

Апелляционный суд в Южной Корее подтвердил вину Ли Чжэ Ён, но сократил изначальный срок с пяти лет до двух с половиной годам лишения свободы и отсрочил исполнение наказания на четыре года.

Коррупционный скандал обернулся политическим и подогрел недовольство населения крупными корпорациями, на которых зиждется экономика Южной Кореи.

49-летний Ли Чжэ Ён формально занимает пост вице-президента Samsung Electronics. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, он считается фактическим главой корпорации.

Обвинения в адрес топ-менеджмента компании связаны с деятельностью Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Следствие установило, что Чхве Сун Силь заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Ли обвиняют в передаче денег в эти фонды.

По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству.

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