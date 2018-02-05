Депутаты Казахстана предлагают покрывать скоростные трассы в стране прорезиненным асфальтом

CA-NEWS (KZ) - Группа депутатов мажилиса Казахстана предлагает пересмотреть стандарты автомобильных дорог, исключив из них участки открытой бетонной трассы. Об этом говорится в их запросе к правительству РК.

По их данным, в республике ведется активное строительство современных автомобильных дорог. По многим параметрам эти трассы отличает высокая пропускная способность и износостойкость, чему способствовало их возведение на монолитном железобетонном основании. В то же время, эксплуатация таких автомагистралей в осенне-зимний период выявила важный недостаток бетонного покрытия, который при наступлении холодов превращается в сплошной ледовый каток.

«Если в Европе бетонное покрытие, возможно, вполне комфортно, то для Казахстана с его резко-континентальным климатом такая особенность новых дорог приводит к многочисленным ДТП, собирающим множество автомобилей и человеческие жертвы. Подобные ДТП по причине гололеда на бетонном покрытии скоростных дорог становятся регулярными на таких новейших автотрассах как Астана–Щучинск, Астана–Караганда, Алмат–Капшагай и т.д.», - отмечают парламентарии.

Они считают необходимым пересмотреть стандарты автомобильных дорог, исключив из них участки открытой бетонной трассы. «Все дороги на бетонной основе необходимо покрывать технологическим асфальтным слоем. Кроме того, наиболее опасные повороты, подъемы и съезды целесообразно покрыть асфальтом с резиновой крошкой, которую в избытке производят сегодня заводы по утилизации старых автопокрышек. Известно, что в Казахстане уже начато тестирование участков асфальта с добавлением резиновой крошки на трассе Кокшетау–Кишкенеколь и в Райымбекском районе Алматинской области, на дороге Жаланаш–Кольсай», - говорится в запросе.

В связи с этим депутаты просят рассмотреть возможность утверждения соответствующих стандартов покрытия для скоростных автомобильных трасс международного и республиканского значения.