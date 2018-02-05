Премьер Монголии провел встречу с делегацией МВФ

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял делегацию во главе с руководителем рабочей группы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффом Готлибом, сообщает 5 февраля Монцамэ.

«Приостановление спада экономики и переход к фазе её восстановления являются результатом включения Монголии в Программу расширенного финансирования МВФ», - отметил премьер-министр и от имени правительства Монголии выразил благодарность рабочей группе МВФ, с которой удалось достичь соглашения по некоторым вопросам во время её работы в стране.

Хурэлсух также упомянул об улучшении бюджетной дисциплины, сокращении дефицита бюджета и увеличении поступающих доходов, и о росте иностранных валютных резервов, которые достигли $3 млрд и увеличении иностранных инвестиций. Он отметил, что его кабинет стремится к лучшему изменению нынешней ситуации в экономике, которая зависит от варьирования цен на сырьевые товары горнодобывающей отрасли. «В этом контексте, мы стремимся развивать сельское хозяйство, туризм, инфраструктуру и другие сектора для создания многоуровневой экономики», - сказал глава правительства.

«В результате значительных усилий, приложенных для реализации программы МВФ, gравительство Монголии сумело выполнить большинство из поставленных перед собой задач», - сказал Джефф Готлиб и выразил уверенность в укреплении достигнутых успехов в дальнейшем. Он добавил, что сообщит странам-донорам и организациям решимость Монголии последовательно продолжить реализацию программы МВФ. Он подчеркнул, что политическая стабильность оказывает важное влияние на осуществление программы.

Стороны договорились обсудить трудности и проблемы, с которыми они сталкиваются, и найти возможность более гибкого и оперативного их решения.

Напомним, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.