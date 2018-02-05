В Таджикистан вернулась болезнь, скосившая в годы гражданской войны сотни человек

CA-NEWS (TJ) - Шесть членов одной семьи в ГБАО Таджикистана госпитализированы с диагнозом, который в годы гражданской войны в стране скосил десятков жителей Хатлонской области.

Речь идет о гелиотропном гепатите - пищевом отравлении с преимущественным поражением печени, возникающее при употреблении в пищу хлеба с примесью сорняка — гелиотропа. На начальных стадиях болезни увеличивается печень и присоединяются другие симптомы, характерные для гепатита.

31 января этого года болезнь уже унесла жизнь 13-летнего сына педагога из Ишкашимского района Курбонбека Курбонбекова. В настоящее время в тяжелом состоянии в хорогской больнице находятся еще двое членов этой семьи.

Сам Курбонбек Курбонбеков, который также находится на госпитализации, сказал, что все семейство почувствовало сильное недомогание после употребления в пищу пшеничной лепешки.

«Мой внук, которому 3,5 года, в тяжелом состоянии, сын, который учится в 8 классе, тоже в тяжелом состоянии – оба в детском отделении. Другой сын, который учится в 11 классе, я и моя жена - в отделении терапии», – сказал Курбонбеков.

По его словам, Минздрав мобилизовал в ГБАО группу специалистов-гастроэнтерологов для диагностики и те выяснили, что источником заболевания стал сорняк гелиотроп, попавший вместе с пшеницей на мельницу. Они предупреждают население о рисках употребления сорняка в пищу и призывают быть бдительными. По словам Курбонбекова, пшеница, которую купила их семья, была завезена в ГБАО из южной Хатлонской области.

Тем временем поступила информация о том, что еще две семьи из кишлака Птуп Ишкашимского района госпитализирована с данным диагнозом: 11 человек в одной семье и 9 – в другой.

Гелиотропный гепатит был распространен в 1992 году в южном Таджикистане, в частности в Фархорском районе. Тогда болезнью было поражено свыше 8 тыс человек, из которых как минимум 500 человек скончались.