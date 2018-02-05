РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане в январе размер прожиточного минимума составил $80,37

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане размер прожиточного минимума в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,1% и составил 25 тыс. 879 тенге ($80,37).

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, доля расходов на приобретение мяса и рыбы заняла 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,9%, фруктов и овощей - 9,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.

минимум

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×