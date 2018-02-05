В Казахстане в январе размер прожиточного минимума составил $80,37

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане размер прожиточного минимума в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,1% и составил 25 тыс. 879 тенге ($80,37).

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК, доля расходов на приобретение мяса и рыбы заняла 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,9%, фруктов и овощей - 9,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.