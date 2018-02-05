В Узбекистане усложнят процедуры развода и вступления в брак

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане изменятся правила заключения и расторжения брака. Это предусмотрено в Программе комплексных мер по поддержке женщин и укреплению института семьи от 2 февраля текущего года, сообщает "Норма".

Согласно документу, усилится ответственность руководителя и сотрудников медицинского учреждения за выдачу справки по результатам медицинского обследования лиц, вступающих в брак, содержащей заведомо недостоверные сведения о состоянии их здоровья.

Кроме того, лица, вступающие в брак, будут проходить обязательное обучение основам семейной жизни по специальной образовательной программе. Она будет разработана с учетом передового зарубежного опыта.

Также срок ожидания регистрации брака увеличится (конкретный срок пока не озвучен). На сегодняшний день брак регистрируется органом ЗАГС по истечении месяца со дня подачи заявления установленного образца желающими вступить в брак. Данный срок признан недостаточным для обдумывания такого серьезного шага.

Расторжение брака теперь планируется проводить только в судебном порядке. А срок на примирение супругов увеличится до 1 года. Сейчас, согласно Семейного кодекса суд вправе, отложив разбирательство дела, назначить супругам срок в пределах до 6-ти месяцев для примирения.

Кроме того, предлагается ввести имущественную ответственность супругов при расторжении брака. Речь идет об институте отступных, которые в мировой юридической практике выплачиваются супругом-инициатором развода другому супругу.

В процессе нормотворческой работы, которая займет весь 2018 год, указанные нововведения могут быть скорректированы.