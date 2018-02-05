Первым замминистра иностранных дел Узбекистана назначен Ботиржон Асадов

CA-NEWS (UZ) - Ботиржон Асадов назначен первым заместителем министра иностранных дел. 5 февраля он был представлен коллегии МИДа, сообщает пресс-служба министерства.

До этого назначения Ботиржон Асадов занимал должность заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана. А до этого Асадов работал в должности посла Узбекистана в Корее и советника посольства Узбекистана в КНР.