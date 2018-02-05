Первым замминистра иностранных дел Узбекистана назначен Ботиржон Асадов
- Узбекистан, политика
- 16:21, 05 февраля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Ботиржон Асадов назначен первым заместителем министра иностранных дел. 5 февраля он был представлен коллегии МИДа, сообщает пресс-служба министерства.
До этого назначения Ботиржон Асадов занимал должность заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана. А до этого Асадов работал в должности посла Узбекистана в Корее и советника посольства Узбекистана в КНР.
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