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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Немецкие бизнесмены ищут в Казахстане проекты для инвестирования, - представительство Германской экономики в ЦА

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 5 февраля состоялась встреча председателя правления Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева и заместителя главы представительства Германской экономики в Центральной Азии Катарины Кох.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, С.Туякбаев рассказал о текущей деятельности Kazakh Invest, внедрении принципа «одного окна» в работе с зарубежными инвесторами в Казахстане, а также об инвестиционных преференциях, предоставляемых иностранным предпринимателям.

«Мы рассматриваем Германию как приоритетную страну с огромным потенциалом для инвестирования в Казахстан. Немецкий бизнес очень гибкий, высокотехнологичный, имеет серьезные позиции на глобальном рынке. И поэтому Kazakh Invest готов поддерживать инвестпроекты немецких бизнесменов», - отметил он.

В свою очередь К.Кох подчеркнула, что Германия заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

«В нашу организацию поступают запросы от немецких бизнесменов, которые ищут в Казахстане потенциальные проекты для инвестирования. Мы рады, что есть такая заинтересованность и надеемся, что при содействии Kazakh Invest будут решаться все организационные вопросы, в том числе миграционного характера», - сообщила она.

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместных инвестиционных мероприятий с участием немецких бизнесменов.

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