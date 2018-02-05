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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Объём золотовалютных резервов Узбекистана составил $14 млрд

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана сообщил, как ведется учет золотовалютных резервов страны.

По данным ЦБ, валовые золотовалютные резервы республики в 2017 году увеличились на 6,2%. В том числе, объем монетарного золота — до $14,034 миллиардов (плюс 14,5%).

Активы в иностранной валюте снизились на 1,1% — до $14,043 миллиардов.

Напомним, ранее ЦБ сообщал, что объем чистых золотовалютных резервов по итогам 2017 года составил $26,6 миллиардов (плюс 5,5% по сравнению с 2016 годом).

Согласно сообщению ЦБ РУз, методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках. В целях эффективного управления ЦБ ведет раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов.

Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в ЦБ, которые являются обязательствами банка перед данными организациями.

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