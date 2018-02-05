Невестки из США, Казахстана, Японии и Бурятии соревнуются в монгольском телешоу (видео)

CA-NEWS (MNG) - В монгольском шоу приняли участие 4 невестки-иностранки, которых отобрали среди более чем 200 желающих, сообщает ARD. В конкурсе участвуют американка, казашка, японка и бурятка. Все они замужем за монголами.

В течение 5 дней, с 20 по 24 января, съемочная группа Монгольского национального телевидения побывала в гостях, на работе и дома у участниц проекта.

Съемки финального выпуска, в котором участницы проекта представят творческий номер, состоятся 10 февраля в Улан-Баторе. Тогда же будет названо имя победительницы.

Цель реалити-шоу - показать зрителям, как иностранки овладели монгольскими обычаями, традициями, культурой и их навыки.

Первый выпуск показал, что лучше всех монгольским языком владеет казашка Турсун Сатканова. Это вполне объяснимо, ведь она приехала в Монголию 22 года назад. Неплохо владеет монгольским языком и американка Ханна Максум, которая живет с мужем и пятью детьми в далеком Хубсугул аймаке. Она призналась, что когда ее муж Ганбат признался ей в любви, ей было неудобно, потому что с момента знакомства она воспринимала его просто как друга.

Быстрее всех участниц выучила монгольский языкМина Тамура, балерина из Японии, невестка из аймака Баянхонгор. Всего за 2 года она научилась достаточно хорошо говорить на монгольском.

Бурятка Донара Балданцэрэн, артистка театра «Байкал», пока говорит на русском языке.