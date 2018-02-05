Шавкат Мирзиёев вновь попал в список персон, повлиявших на международную ситуацию

CA-NEWS (UZ) - Один из ведущих испанских «мозговых центров» - Барселонский центр международных отношений (CIDOB) составил Список выдающихся лиц и событий, оказавших влияние на международную ситуацию в 2017 году.

В список включено 40 лиц и событий. В очередной раз в данный рейтинг вошел и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, передает ИА "Жахон".

Согласно составителям, лидер Узбекистана отмечен вниманием в связи с тем, что с его избранием на пост президента страны началась «качественно новая атмосфера и оптимизм, которых многие не ожидали». В частности отмечается:

«Сегодня Узбекистан переживает «особенную весну» под руководством Президента Шавката Мирзиёева, который в течение первого года своей деятельности, ломая все прогнозы и стереотипы, инициировал процесс открытия страны, которое уже всерьез ощущает узбекский народ. Освобождены десятки политических заключенных, помилованы около трех тысяч человек, тысячи людей исключены из так называемого «черного списка» спецслужб, а пресса начала поднимать ранее запрещенные темы. Все эти меры вкупе с дипломатическими инициативами по улучшению отношений с соседними странами создали новую атмосферу в Узбекистане, разбудив оптимизм, как внутри, так и за пределами страны, которого многие не ожидали», - говорится в аннотации к списку.

Напомним, Мирзиёев вошел в список CIDOB и по итогам 2016 года.