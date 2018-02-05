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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кашаган направил на экспорт более 10 млн тонн сырой нефти и конденсата

CA-NEWS (KZ) - Крупнейшее казахстанское месторождение Кашаган экспортировал более 10 миллионов тонн сырой нефти и конденсата, сообщает оператор проекта North Caspian operating Company (NCOC).

"По состоянию на 30 января объем безопасной добычи и экспорта с месторождения "Кашаган" составил десять миллионов тонн сырой нефти и конденсата. Мы будем наращивать объемы добычи постепенно на основе последовательно применяемых плановых мер, направленных на обеспечение надежности нашего оборудования и процессов с учетом поведения коллектора, потому что производственная безопасность является для нас неизменно главным приоритетом, и в этом вопросе не может быть компромиссов", — подчеркнули в пресс-службе NCOC.

Добыча нефти на крупнейшем, открытом за последние 50 лет, нефтяном месторождении была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Анализ выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, появившихся в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы, сообщает Sputnik-Казахстан.

Оператор проекта, консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) в апреле 2014 года подтвердил необходимость полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Добыча возобновлена в октябре 2017 года.

В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

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