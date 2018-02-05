В Стамбуле арестован подозреваемый в убийстве мигрантки из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Мигрантка по имени Алтын Демир была убита в связи с конфликтом со своей подругой из Туркменистана, ее возлюбленным, сообщает туркменская служба радио «Азатлык» со ссылкой на турецкие сми.

По подозрению в убийстве Алтын Демир был задержан гражданин Турции, который, как предполагается, отомстил за оскорбление в адрес своей возлюбленной, проживавшей в районе Эйуп Стамбула.

Как сообщают турецкие издания, 29 января из квартиры, где проживала туркменская мигрантка Алтын Демир, был услышан звук выстрела, после которого соседи вызвали полицию и сообщили о произошедшем. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело застреленной мигрантки.

Турецкие полицейские, в результате розыскных мероприятий по делу об убийстве, выяснили, что в квартиру мигрантки Алтын Демир перед происшествием приходил турок по имени Серкан Й., который являлся любовником подруги убитой.

По словам некоторых трудовых мигрантов из Туркменистана, убитая 39-летняя Алтын Демир была родом из города Байрамали и состояла в фиктивном браке с гражданином Турции. А возлюбленная, подозреваемого в убийстве мужчины, была из Лебапского велаята Туркменистана. Убитая женщина проживала в Стамбуле, на улице Йалчынкая, расположенной в районе Эйуп.

По информации источника «Азатлык» в полиции, происшествие случилось ночью 29 января, примерно в 22:00. 35-летний Серкан Й. пришел домой к подруге своей возлюбленной. В результате скандала, Серкан Й. выстрелил в нее из пистолета и вместе с двумя подельниками скрылся с места преступления.

Полицейские по камерам видеонаблюдения выяснили личность подозреваемого в убийстве Серкана Й., которого и задержали в микрорайоне Чиршир района Эйуп. Позже были найдены и его напарники по имени Айдоган О. и Низам О.

На допросе в полицейском участке, обвиняемый Серкан Й. объяснил свои действия следующим образом: «Она была подругой моей девушки. По СМС перепискам я обнаружил, что она оскорбляла ее. После чего я разозлился, пошел к ней домой и там разразился большой скандал и я выстрелил в нее. Но у меня не было намерения ее убивать».

Источники в больнице, куда сотрудники скорой помощи доставили тело Алтын Демир, рассказали, что, несмотря на все усилия врачей, ее не удалось спасти, из-за обильной потери крови в результате пулевого ранения.