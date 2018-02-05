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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане закрыли 1938 мечетей

CA-NEWS (TJ) - Тридцать пять священнослужителей (имам-хатибы мечетей) Таджикистана не прошли аттестацию и отстранены от обязанностей имам-хатибов мечетей, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления религиозных объединений комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Хусейн Шокиров.

По его словам, имам-хатибы были отстранены в связи с тем, не смогли ответить на вопросы аттестационной комиссии. Все вопросы были отправлены на места имам-хатибам за 20 дней до аттестации.

Ранее сообщалось, что аттестация имам-хатибов в Таджикистане проводится в течение последних 9 лет. С 2014 года государство назначило заработную плату священнослужителям в размере 800 сомони (около 90 долларов), а расходы на содержание и благоустройство мечетей возмещались за счет благотворительности прихожан, сообщает Авеста.

В комитете по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана также сообщили, что в стране было закрыто 1938 мечетей, не имеющих разрешительных документов.

По решению местных властей часть из них отдана для проживания нуждающимся семьям, другая часть используется в качестве социальных учреждений, учреждений культуры или швейных цехов.

По словам председателя комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Сулаймон Давлатзода, большая часть из таких мечетей было построено и функционировало без соответствующих документов.

«Им было предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие не сделали в установленные сроки, и были закрыты», – отметили в Комитете по делам религии.

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Комментарии (11)
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Nuri2018
19:26, 05 февраля 2018
Вместо того чтобы строить мечетей, нужно было строить заводы. Пусть в каждом районе будет по одному мечети.
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ocman
19:04, 05 февраля 2018
Северных кыргызов до революции 1917г. кафирами называли, т.к. ни намаза ни корана не знали, до 1990 г. в Ленина верили и с 1990 годов началась исламизация страны. Государству надо четко регулировать, чтобы небыло воинствующих течений в стране.
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akipressAli
19:01, 05 февраля 2018
Намаз окубагандан кийин силердин ишинер болбосун, Андан коро жыланачтануу боюнча конкурс откоргон клубтарды жапкыла
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Adilet1155
18:50, 05 февраля 2018
Мечит бул Аллахтын үйү болот, этияттап сүйлөгүлө. Аллахтын азабы каттуу!!! Тообаңарды келтиргиле, Аллахка каршы чыкпагыла!!!
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Petosh
18:28, 05 февраля 2018
cotovski17
Озун манкуртсун! Мечит кобойгондо акыр замандын келгени дешет. Текшерип, жапса жабышсын.
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cotovski17
18:05, 05 февраля 2018
Чем они тебе лично мешают? Не пиши дежурные слова человеконенавистников. Пить, колоться, нюхать, голубятничать мешают? Или потребителей становиться меньше, некому продавать?
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KRgrajdanin
18:04, 05 февраля 2018
почему то я всегда считал что Таджикистан отсталое государство. после этой новости я поменял свое мнение. жепжутаты учитесь у Таджиков
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kushba
17:55, 05 февраля 2018
У нас тоже нужно позакрывать половину мечетей
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cotovski17
17:42, 05 февраля 2018
kanybekuulujack79
Озундун артындагы шакшактарынды жакшылап жууп, аялындын, кызындын алак-булагын жаап ал. Мечит сага эмне жамандык жеткирди, йа манкурт? Эл дурбосо, эшек кошо дурбойт.
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Frunze-Hunter
17:36, 05 февраля 2018
Давно пора! У нас больше половины имамов не сдаст аттестацию и соответственно больше мечетей и медресе нужно закрыть!
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kanybekuulujack79
17:34, 05 февраля 2018
Бизде ушинтип текшерүүгө көбү жабылмак
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