В Таджикистане закрыли 1938 мечетей

CA-NEWS (TJ) - Тридцать пять священнослужителей (имам-хатибы мечетей) Таджикистана не прошли аттестацию и отстранены от обязанностей имам-хатибов мечетей, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления религиозных объединений комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Хусейн Шокиров.

По его словам, имам-хатибы были отстранены в связи с тем, не смогли ответить на вопросы аттестационной комиссии. Все вопросы были отправлены на места имам-хатибам за 20 дней до аттестации.

Ранее сообщалось, что аттестация имам-хатибов в Таджикистане проводится в течение последних 9 лет. С 2014 года государство назначило заработную плату священнослужителям в размере 800 сомони (около 90 долларов), а расходы на содержание и благоустройство мечетей возмещались за счет благотворительности прихожан, сообщает Авеста.

В комитете по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана также сообщили, что в стране было закрыто 1938 мечетей, не имеющих разрешительных документов.

По решению местных властей часть из них отдана для проживания нуждающимся семьям, другая часть используется в качестве социальных учреждений, учреждений культуры или швейных цехов.

По словам председателя комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Сулаймон Давлатзода, большая часть из таких мечетей было построено и функционировало без соответствующих документов.

«Им было предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие не сделали в установленные сроки, и были закрыты», – отметили в Комитете по делам религии.