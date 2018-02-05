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  6 февраля 2018
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США начали выводить войска из Ирака в Афганистан
Предыстория: Глава Пентагона опроверг планы увеличить военный контингент в Афганистане

CA-NEWS (CA) - США приступили к выводу дислоцированных в Ираке войск после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей коалиции и властей Ирака.

Согласно их данным, американских солдат, оружие и оборудование начали перебрасывать из Ирака в Афганистан. На прошлой неделе переброска авиацией военнослужащих и техники совершались ежедневно. Точные данные о численности переброшенных войск не сообщаются.

Информацию о перемещении войск также подтвердили источники в иракских властных структурах. Как отмечает AP, численность американских военнослужащих в Ираке начала сокращаться впервые с момента объявления войны против ИГ в 2014 году. По словам источника, близкого к премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади, по соглашению Вашингтона и Багдада из страны должно быть выведено до 60% американских военных. Около 4 тыс. военнослужащих должны остаться в стране для участия в подготовке местных вооруженных сил.

Впервые американские войска были введены на территорию Ирака в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. В 2007 году численность военнослужащих США на территории страны составляла 170 тыс. человек. Позднее численность войск начала сокращаться. О планах полного вывода войск из Ирака перед своим избранием в 2009 году заявлял экс-президент США Барак Обама. К 2011 году, когда было объявлено о завершении участия США в войне в Ираке, численность войск сократилась до 40 тыс. человек.

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