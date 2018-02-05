В Таджикистане за нарушение закона об обрядах оштрафованы 13 госслужащих

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане за нарушение закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" оштрафованы тринадцать государственных служащих, сообщил заместитель председателя Комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Азизулло Мирзозода.

По его словам, также за нарушение закона были оштрафованы 30 предпринимателей, шесть работников сферы здравоохранения и один имам-хатиб мечети.

Всего в прошлом году составлены и отправлены в суд 768 протоколов о нарушении закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов". Сумма штрафа в 2017 году составила свыше 2,1 миллиона сомони (более 240 тысяч долларов), сообщает Sputnik-Таджикистан.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Таджикистане было выписано штрафов за неправильное проведение обрядов на общую сумму 3,3 миллиона сомони (375 тысяч долларов). Административные дела за нарушения норм закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" были заведены в отношении 771 гражданина страны.

Также сообщалось, что в Таджикистане старшего специалиста Комиссии по регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Шахринавского района обвинили в получении взятки. Фарход Саидов был уличен в двух эпизодах получения денег за выдачу справок для проведения свадеб.