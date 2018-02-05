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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Год Узбекистана в Казахстане стартует 15 марта

CA-NEWS (UZ) - Стала известна дата открытия Года Узбекистана в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

В Ташкенте прошла встреча посла РК в РУ Ерика Утембаева с генеральным директором Национального агентства Республики Узбекистан «Узбеккино» Фуркатом Зокировым.

В ходе встречи посол сообщил, что официальное открытие Года Узбекистана в Казахстане планируется провести во время саммита лидеров Центральной Азии, который намечен 15 марта 2018 года в Астане, и предложил рассмотреть возможности организовать Дни кино Узбекистана в крупных городах Казахстана, таких как Астана и Алматы.

«Мы могли бы сделать определенные тематические направления, которые могли показать нашу прошлую историю, нынешнее состояние взаимоотношений двух стран и, самое главное, про наше будущее», - отметил Е.Утембаев.

«Это все надо показывать, доводить до молодого поколения и совместно с вами мы могли бы начать работать по созданию соответствующих фильмов, которые будут показывать, что у нас общая история. Поэтому, есть определенный пласт работы, над которым мы хотели бы вместе с вами поработать и сделать его достоянием двух народов», - добавил казахстанский дипломат.

По итогам встречи стороны запланировали разработать совместную Дорожную карту по реализации проектов в области кинематографии по направлениям документального, художественно-публицистического и художественного кино.

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