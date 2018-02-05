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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минэнерго привлекло «АрселорМиттал Темиртау» к административной ответственности за недогрев

CA-NEWS (KZ) - Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Казахстана по Карагандинской области провел внеплановую проверку ТЭЦ-2 акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау».

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе проверки департамент установил, что с начала отопительного сезона на ТЭЦ-2 не выдерживается температура теплоносителя в соответствии с утвержденным температурным графиком. Всего за отопительный сезон выявлено 8 фактов недогрева.

По результатам проверки департамент привлек «АрселорМиттал Темиртау» к административной ответственности на сумму 481 тыс. тенге ($1,5 тыс.).

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