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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Счетный комитет возвратил $616,5 млн в бюджет Казахстана в прошлом году

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 февраля встретился с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Нурмухамбетом Абдибековым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава ведомства рассказал о результатах работы комитета за 2017 год, а также задачах на предстоящий период. По его словам, в прошлом году было проведено 25 аудиторских мероприятий на 354 объектах. В результате аудиторских мероприятий из 307,3 млрд тенге ($954,35 млн), подлежащих восстановлению, возмещено 198,5 млрд тенге ($616,5 млн).

В свою очередь президент указал на важность проведения со стороны Счетного комитета более тщательной оценки эффективности использования бюджетных средств и отметил необходимость выработки системных мер по недопущению нарушений.

Также он дал ряд поручений в направлении совершенствования деятельности органов государственного аудита и финансового контроля в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами и государственными программами.

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