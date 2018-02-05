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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Шубарколь комир» планирует добыть 3,6 млн тонн угля в текущем году, - Минэнерго РК

CA-NEWS (KZ) - Вице-министр энергетики Казахстана Гани Садибеков изучил ситуацию на угольном разрезе АО «Шубарколь комир» в Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2017 году предприятие поставило рекорд, добыв 10,45 млн тонн угля, в том числе для коммунально-бытовых нужд населения - 3,3 млн тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

В 2018 году предприятие планирует добыть порядка 12 млн тонн угля, в том числе для коммунально-бытовых нужд – 3,6 млн тонн угля.

На предприятии в среднем отгружается 170-180 вагонов угля. Уголь направляется во все регионы страны.

«Только в январе 2018 года в Алматинскую область в связи с аномальными холодами было отгружено 1055 вагонов, в Южно-Казахстанскую область - 500 вагонов угля», - рассказал Г.Садибеков.

Техническая характеристика угля АО «Шубарколь»: марка угля – Д (длиннопламенный), зольность – 5-13%, влажность угля – 14,5%, теплота сгорания – 5100-5600 кКал/кг.

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