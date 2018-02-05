В Астане за год на 12 участках улиц введены полосы для общественного транспорта

CA-NEWS (KZ) - В Астане за год на 12 участках улиц введены полосы для общественного транспорта. Об этом 5 февраля на пресс-конференции сообщил начальник Местной полицейской службы Департамента внутренних дел города Бакытжан Малыбаев.

По его словам, на сегодняшний день общая протяженность улично-дорожной сети столицы составляет 1 тыс. 146,6 км. В 2017 году сотрудники полиции обследовали 15 тыс. километров, по результатам чего Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, акиматам районов и другим заинтересованным органам выдано 422 предписаний. За невыполнение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в период производства работ, а также за содержание улично-дорожной сети к ответственности привлечены 224 должностных лица.

«На четырех участках улиц: Кенесары–Автосалон «Меркур», Есенберлина–ДВДТ, Карасай батыра–АЗС «Аурика», проспект Абая–А.Мамбетова исключены нерегулируемые пешеходные переходы, не отвечающие требованиям законодательства. Кроме того для увеличения пропускной способности на 8 участках произведено строительство отдельно выделенных правосторонних полос движения. Еще на 12 участках улиц города введены в действие выделенные полосы для общественного транспорта Bus Line», - рассказал глава полицейской службы.

В свою очередь старший инспектор по особым поручениям отдела дорожной технической инспекции Управления административной полиции ДВД Астаны Бахытжан Алтыбай сообщил, что в городе есть еще около 105 нерегулируемых пешеходных переходов, где нет светофоров. До конца 2018 года поэтапно 56 аварийно-опасных участков будут отремонтированы с установкой шумовых полос и ограждений, переведены в светофорный режим, а 17 пешеходных переходов на опасных участках будут демонтированы. Самая первая на очереди - трасса Кабанбай Батыра - вскоре будет полностью оснащена светофорной сигнализацией.

Строительство новых дорог ведется уже с учетом всех современных требований и обеспечением безопасности, добавил он.