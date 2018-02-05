За год 60 тыс. нарушений ПДД на $2,9 млн зарегистрированы системами фиксации в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане с каждым годом расширяется сеть автоматических систем фиксации нарушений правил дорожного движения, сказал начальник Местной полицейской службы Департамента внутренних дел города Бакытжан Малыбаев 5 февраля на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в настоящее время в городе установлено 115 систем: фиксирующие скоростной режим стационарные скоростемеры Red Speed, аппаратные комплексы Vocord, системы контроля дорожного движения «Интегра КДД».

Он напомнил, что в рамках реализации проекта «Государственное частное партнерство» на 20 линейных участках дорог столицы с октября 2017 года введен в эксплуатацию аппаратно-програмный комплекс «Сергек», фиксирующий нарушения на полосах для общественного транспорта Bus Line.

«Комплекс предоставляет возможность круглосуточного автоматизированного контроля дорожного движения, а также предназначен для дистанционного фиксирования нарушений ПДД транспортным средством. Внедрение АПК «Сергек» в городе значительно повлияло на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий: по итогам 2017 года снижение составило 17,7%», - отметил начальник службы.

По его данным, с момента запуска системы «Сергек» до конца 2017 года обработано свыше 35 тыс. правонарушений на сумму более 242 млн тенге ($751,5 тыс.). В текущем году зафиксировано 1580 правонарушений на более 9 млн тенге ($27,9 тыс).

«При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделяется нарушениям ПДД, влияющих на аварийность: правил проезда перекрестков, создания аварийной ситуации, выезда на встречную полосу движения, превышение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения», - сказал Б.Малыбаев.

Он отметил, что в столице за 2017 год выявлено более 197 тыс. дорожных правонарушений, системы фото-видеофиксации зарегистрировали около 60 тыс. правонарушений на сумму более 939 млн тенге ($2,9 млн).