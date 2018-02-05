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  6 февраля 2018
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В полиции Астаны рассказали о преимуществе планшетов над бумажными протоколами о нарушении ПДД
Предыстория: За год 60 тыс. нарушений ПДД на $2,9 млн зарегистрированы системами фиксации в Астане

CA-NEWS (KZ) - В полиции Астаны рассказали о преимуществе электронных планшетов над бумажными протоколами о нарушении правил дорожного движения.

По словам заместителя начальника Местной полицейской службы Департамента внутренних дел города Тахира Абдурахманова, пилотный проект по внедрению электронных планшетов начался в июле 2017 года.

«В настоящее время каждое нарушение фиксируется видеорегистратором, независимо от того находится ли данный регистратор в автомобиле или на груди инспектора. После чего, при предъявлении документов нарушителем, в данную базу вносится его ИИН, откуда поднимаются все его персональные данные. Далее вводится статья, которую нарушил гражданин, а данные нарушителя накладываются автоматически на фабулу этого нарушения», - сказал сотрудник полиции.

Кроме того, добавил он, планшет проверяет, не состоит ли нарушитель в розыске, а его транспортное средство – в угоне.

«Проверка всех данных занимает от силы 5 минут, после чего гражданину предъявляется нарушение, и он расписывается на планшете. Инспектор заверяет это своей электронно-цифровой подписью. Далее документ в режиме реального времени поступает в централизованную базу данных. И, соответственно, нарушитель сразу же может оплатить свой штраф. А оформление бумажного протокола составляет минимум полчаса», - отметил Т.Абдурахманов.

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