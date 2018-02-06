Авиарейс задержан или отменен. На что могут рассчитывать пассажиры? (инфографика)

CA-NEWS (KZ) - Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана подготовил инфографику о правах пассажиров при задержке/отмене рейсов.

«Зачастую, многие задержки связаны с плохими метеоусловиями и обеспечением безопасности полетов. И их абсолютно избежать нельзя, но при этом есть права пассажиров», - отмечает ведомство.

Так, в соответствии с законодательством РК, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет;

2) два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более 5 минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2 часов;

3) обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более 2 часов;

4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 4 часов и далее:

- через каждые 6 часов - в дневное время;

- через каждые 8 часов - в ночное время;

5) размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время;

6) доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком, от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

1) обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с законодательством;

2) возвратить пассажиру полную стоимость билета.

Помимо этого, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса, перевозчик может быть привлечен к административной ответственности, согласно статье 567 Кодекса РК об административных правонарушениях, что влечет штраф в размере 200 МРП, а при повторном нарушении в течение года в размере 1000 МРП.

Согласно статьей 18 закона «О транспорте в Республике Казахстан», при задержке перевозки пассажира по вине перевозчика последний уплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если последние имели место. Сумма взысканного пассажиром штрафа не может превышать стоимости приобретенного билета.