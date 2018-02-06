Средняя зарплата в Ташкенте в 2018 году превысит $370

CA-NEWS (UZ) - В 2018 году средняя зарплата в Ташкенте составит в среднем 3 млн. cумов или $370, сообщило УзА.

В прошлом году средняя заработная плата в столице Узбекистана составила 2 млн. 818 тыс. сумов (около $350), а среднемесячная пенсия - 692 тыс. сумов ($85), отмечает издание. Это отражено в основных результатах социально-экономического развития города Ташкента на 2012-2017 годы и плана на 2018 год.

По предварительным оценкам, среднемесячная заработная плата в этом году составит 3 миллиона 96 тысяч сумов ($380), средние пенсии превысят 805 тысяч сумов ($99).

Согласно документу, размер заработной платы утроился с 2012 года, а пенсии удвоились.