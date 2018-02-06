В Казахстане будут производить бумагу из конопли

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане запустят производство бумаги из технической конопли, мощность производства составит до 300 тысяч тонн, сообщает портал LS.

Генеральный директор Kazhemp Максим Скрынник рассказал LS о планах компании по расширению посевной площади технической конопли до 5 тыс. гектаров.

"Весной мы еще будем просчитывать экономическую сторону вопроса и принимать окончательное решение. Но техническая возможность такая есть. Если мы пойдем на все 5 тыс. гектар, то объем производства волокна и семян может увеличиться до 6 тыс. тонн и 2,8 тыс. тонн соответственно. Кроме того, мы запускаем весной завод по первичной переработке технической конопли, который сможет с мощностью этих 5 тыс. гектар справиться", - заявил Скрынник.

Новый завод будет работать на полную мощность уже в апреле этого года. Путем декомпонизации там будут производиться длинное волокно (используется для производства текстильных материалов), волокно короткое (для изготовления нетканных материалов) и костру (для изготовления целлюлозы и абсорбентов). Области применения этого сырья очень широкие.

"Мы нашли несколько интересных направлений по производству продукции из костры. Есть стандартные направления – использовать как абсорбирующее вещество. Сфера применения - сельское хозяйство. Ее используют на фермах в качестве подстилок под скот. Второе направление – добыча нефти. Костру можно размельчать в муку и использовать ее для устранения розливов нефти. Третье направление мы отработали недавно в Японии. Мы получили из костры неплохую целлюлозу, которую можно использовать в бумажно-картонной промышленности", - заявил .

Если у компании получится сделать эффективный по цене товар, то он не исключает, что конопляная бумага может пойти на экспорт и снискать популярность.

Однако, отмечает собеседник, бумагу можно делать не только из костры, а также из короткого волокна. Такая продукция получается более прочной и лучше растягивается.

"Мы получили два вида целлюлозы и уже наметили рынки, которые мы можем ими покрывать. Во-первых, это упаковочный бизнес: все упаковки, гофроизделия, гофрокоробки, картоны. Всю продукцию можно производить из костры, а при необходимости бумагу можно усиливать за счет короткого волокна. А также весь рынок санитарногигиенических товаров: салфетки, бумажные полотенца и все остальное. Кроме того, из волокна можно производить банкнотную бумагу и специальные виды бумаг. У конопляной целлюлозы очень хорошие свойства – она на излом очень себя ведет хорошо, что важно для банкнот, ведь их постоянно люди кладут в карманы, передают друг другу и так далее. Важно чтобы она не изнашивалась", - поделился Скрынник.

Как он рассказал, с предложением об изготовлении банкнотной бумаги из технической конопли в Нацбанк они пока не обращались. Эта идея пока только витает в воздухе.

"Насколько я знаю, наша валюта печатается за границей. При изготовлении банкнот выдвигаются очень серьезные требования по качеству. Нужно будет поработать над этим проектом определенное время, но потенциал в этом направлении есть", - добавил он.

Как рассказал Скрынник, сверхзадача KazHemp – выйти на производство 200-300 тыс. тонн целлюлозы в год. В 2018 году производственные процессы будут отработаны, после чего первая продукция уже будет выпускаться в промышленных масштабах. Компания ставит себе срок выйти на достижение данного показателя в пять лет.

"В Казахстане нет рынка целлюлозы. Мы производит только макулатурную целлюлозу. Все остальные виды бумажной продукции (бумагу, пищевой картон, банкноты). Есть производство хлопковой целлюлозы в Шымкенте, но она не применяется бумажной промышленности. Поэтому для Казахстана это новая, перспективная отрасль. Да и для мира тоже, ведь в таких масштабах из технической конопли целлюлозу никто не производит", - заключил Скрынник.