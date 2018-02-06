Замглавы Минсельхоза заявил о ввозе в Казахстан фальсифицированного сливочного масла

CA-NEWS (KZ) - Первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев заявил о ввозе в Казахстан фальсифицированного сливочного масла. Об этом он сказал 6 февраля на заседании правительства РК.

По его словам, назрела необходимость определения единого органа по вопросам обеспечения безопасности продовольствия. Вопросы защиты внутреннего рынка – приоритетная задача для контрольных органов.

«Мы должны признать, что не используем в данное время этот механизм в полной мере в качестве защиты внутреннего рынка от опасной и фальсифицированной импортной продукции. Так, например, завозимое замороженное мясо птицы зачастую несколько раз перезамораживается, что делает ее не только опасной, но и дорогой, так как накачивается водой или другими наполнителями для увеличения массы», - отметил замглавы ведомства.

Еще одним примером фальсификации, заявил А.Евниев, является сливочное масло, на производство одного килограмма которого, по техническим условиям, необходимо не менее 22 литров молока.

«Если посчитать по себестоимости, то килограмм такого масла должен стоить не менее 2750 тенге. Анализ показывает, что за 11 месяцев 2017 года объем ввезенного импортного масла составил 1858 тонн на сумму 8,6 млн долларов США, что в среднем составляет 1514 тенге за килограмм. То есть практически в 2 раза дешевле. Это говорит о том, что при производстве этого масла используются дешевые заменители молочного жира, такие как пальмовое и кокосовое масла. По вкусовым качествам мы это чувствуем. Поэтому люди предпочитают брать наших проверенных производителей», - сказал вице-министр.

Он добавил, что из-за слабого контроля такая продукция снижает конкурентоспособность продукции отечественного производства, а все меры господдержки делает малоэффективными.

А.Евниев предложил госконтроль всей пищевой продукции за исключением питьевой воды, биологически активных добавок к пище, пищевой продукции специального назначения передать в ведение Минсельхоза.