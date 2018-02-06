На всех электростанциях Туркменистана проведут проверку из-за перебоев в электроснабжении

CA-NEWS (TM) - На всех электростанциях Туркменистана поручено провести проверку и в кратчайшие сроки исправить все недостатки. Накануне данное поручение вместе с выговором было дано президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым вице-премьеру по строительству Дадебаю Амангельдиеву, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Как сообщило государственное информагентство, 2 февраля президент Туркменистана заявил, что вице-премьеру неоднократно давались поручения по подготовке электроэнергетических служб к зимнему сезону, однако уже в январе в ряде случаев допущены перебои в электроснабжении и нарушения правил техники безопасности на строительных объектах.

С начала осенне-зимнего периода, сообщалось о систематическом отключении электричества и тепла в жилых домах в столице и регионах.

Только в течение последней недели января сообщалось об отключении электричества, по меньшей мере, в нескольких районах Дашогузской области.

В частности, в Дашогузе, где температура воздуха по ночам достигала 20 градусов мороза, вместе с перебоями в снабжении населения электричеством и газом, были отменены занятия в школе и наблюдался падеж скота.

Согласно официальной информации, вице-премьеру Дадебаю Амангельдиеву вместе с указанием проверить и исправить все недостатки, был вынесен строгий выговор с последним предупреждением. По требованию президента Туркменистана проверка электростанций должна быть осуществлена в кратчайшие сроки. В официальной информации не уточнялось был ли связан выговор Амангельдиеву с отключением электричества в Дашогузе.

Ранее сообщалось, о проблемах с отоплением и газоснабжением в различных регионах страны. В декабре в центральных районах столицы, богатой энергоресурсами страны, жилые дома в течение длительного времени оставались без отопления.