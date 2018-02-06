Монголия будет бороться с опустыниванием

CA-NEWS (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Намсрайн Цэрэнбат и глава представительства неправительственной организации «Green Asia network» в Монголии У Ги Чул 5 февраля подписали меморандум о сотрудничества по борьбе с опустыниванием и желтыми пыльными бурями, сообщает Монцамэ.

Желтыми пыльными бурями или Азиатскими пыльными бурями называют сезонный метеорологический феномен, возникающий весной на территории Восточной Азии. Пыль и песок из пустыни Монголии, северного Китая и восточного Казахстана в результате пыльные бурю поднимаются в воздух в виде плотных облаков. Эти облака переносятся ветрами на восток, проходя над Китаем, Северной и Южной Кореей и Японией, а также над частью Дальнего Востока. Иногда значительные концентрации азиатской пыли могут влиять на чистоту воздуха даже в США и Канаде.

Подписание данного документа предоставляет Монголии новые возможности сотрудничать с другими международными организациями по борьбе с опустыниванием через организацию «Green Asia network».