В Душанбе организуют постоянно действующие «зимние» ярмарки продажи товаров первой необходимости

- Таджикистан, общество
- 11:05, 06 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Мэр города Душанбе Рустам Эмомали подписал накануне решение об организации в столице постоянно действующих зимних ярмарок продажи продукции первой необходимости.
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, ярмарки будут организованы в целях предотвращения роста цен на товары первой необходимости.
Организация ярмарок поручено ГУП «По производству, закупкам и реализации продукции первой необходимости в городе Душанбе».
Постоянно действующие в зимний период ярмарки продажи продукции первой необходимости будут организованы на главном входе рынка «Дехкон», главном входе рынка «Саховат», площади перед рынком «Карияи боло», и на площади рынка «Ховарон», сообщает Авеста.
Главам столичных районов Шохмансур, Фирдавси и Сино поручено принять меры по созданию условий для торговли в определенных местах.
Надзор над исполнением данного решения возложен на отраслевого заместителя председателя города Душанбе.