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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе организуют постоянно действующие «зимние» ярмарки продажи товаров первой необходимости

CA-NEWS (TJ) - Мэр города Душанбе Рустам Эмомали подписал накануне решение об организации в столице постоянно действующих зимних ярмарок продажи продукции первой необходимости.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, ярмарки будут организованы в целях предотвращения роста цен на товары первой необходимости.

Организация ярмарок поручено ГУП «По производству, закупкам и реализации продукции первой необходимости в городе Душанбе».

Постоянно действующие в зимний период ярмарки продажи продукции первой необходимости будут организованы на главном входе рынка «Дехкон», главном входе рынка «Саховат», площади перед рынком «Карияи боло», и на площади рынка «Ховарон», сообщает Авеста.

Главам столичных районов Шохмансур, Фирдавси и Сино поручено принять меры по созданию условий для торговли в определенных местах.

Надзор над исполнением данного решения возложен на отраслевого заместителя председателя города Душанбе.

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