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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские лыжники отправились на Олимпиаду в Южную Корею

CA-NEWS (MNG) - Монгольские лыжники Б.Ачбадрах и Ч.Отгонцэцэг, которые примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане, 6 февраля вместе со своими тренерами отправились в Республику Корея, сообщает Монцамэ.

Мастер спорта международного спорта Ч.Отгонцэцэг будет соревноваться за победу в лыжных гонках среди женщин. Мастер спорта международного спорта Б.Ачбадрах 15 февраля примет участие в лыжных гонках на дистанции 15 км среди мужчин.

Напомним, до начала Зимних Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане осталось три дня.

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