Налоги от реализации программы поддержки предпринимательства в Казахстане окупили расходы госбюджета в 5-кратном размере, - Минэконом РК

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в 2017 году программой поддержки и развития предпринимательства «Дорожная карта бизнеса 2020» было охвачено 192 тыс. предпринимателей и население с предпринимательской инициативой. Об этом 6 февраля на заседании правительства РК сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, объем поддержанного кредитного портфеля за счет субсидирования ставки вознаграждения составил 287 млрд тенге ($891,3 млн). Поддержан 3451 проект, выдано 276 грантов на сумму 490 млн тенге ($1,5 млн). 74,8 тыс. граждан охвачены обучающими программами и сервисными услугами.

«По итогам года участники программы произвели продукцию на сумму 3,5 трлн тенге ($108,6 млрд), что на 9% больше, чем в 2016 году. Создано 17,3 тыс. рабочих мест, рост составил38%. Налогов было выплачено в размере 217 млрд тенге ($674 млн). Из бюджета на реализацию программы было израсходовано 45,8 млрд тенге. То есть налоги покрыли данные расходы почти в 5-кратном размере», - отметил министр.