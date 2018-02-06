Курс доллара на «черном рынке» в Туркменистане бьет новые рекорды
- Туркменистан, экономика
- 11:27, 06 февраля 2018
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане курс национальной валюты по отношению к американскому доллару побил новый рекорд. Как сообщают источники издания «Альтернативные новости Туркменистана» в Лебапском велаяте, в воскресенье, 4 февраля, на базаре доллары покупали по 12.6 манатов. Продажи валюты не было — рыночные менялы ссылались на ее отсутствие.
Предыдущий рекорд нелегального обмена валют в стране был достигнут в конце января 2018 года, тогда иностранную валюту продавали за 12 манатов.
Официальный курс ЦБ Туркменистана, установленный в начале 2015 года, зафиксирован на уровне 3.5 маната за $1 и в течение трех лет остается неизменным.
Официально обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года.
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