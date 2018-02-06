В 2017 году активно действующий малый и средний бизнес в Казахстане составил почти 1,15 млн единиц

CA-NEWS (KZ) - По итогам 2017 года активно действующий малый и средний бизнес в Казахстане составил 1 млн 146 тыс. единиц. Об этом 6 февраля на заседании правительства РК сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, рост по сравнению с итогами 2016 года составил 3,6%.

«Занятость в этом секторе составила 3 млн 118 тыс. человек и увеличилась на 2,6%. Возрос выпуск продукции МСБ. За 9 месяцев 2017 года продукции выпущено на 14,4 трлн тенге, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года», - сказал глава ведомства.