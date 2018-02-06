В Узбекистане министр финансов взял под контроль начисление заработной платы бюджетникам

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве финансов Республики Узбекистан прошло внеочередное совещание под руководством министра финансов Республики Узбекистан Джамшида Кучкарова касательно своевременного осуществления выплат по заработной плате.

В ходе совещания было отмечено, в некоторых областях республики допущены нарушения сроков выплаты заработной платы за вторую половину декабря 2017 года работникам бюджетных организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, сообщила пресс-служба министерства.

Отмечено, что в течение января месяца 2018 года поступило несколько обращений (жалоб) из регионов республики о несвоевременной выплате заработной плате на местах.

На совещании заместителям министра и руководителям отраслевых управлений министерства поручено обеспечить финансирование бюджетных ссуд и других целевых средств, предназначенных для финансирования расходов по заработной плате не позднее 2 рабочих дней. А также взять под личный контроль выплату заработной платы работникам бюджетных организаций за вторую половину месяца не позднее первых 5 рабочих дней следующего месяца, и авансовых платежей за первую половину месяца не позднее 20-го числа текущего месяца.

Министерство опубликовало телефон доверия минфина, куда можно обратиться по вопросам задержки выплаты заработной платы в бюджетных организациях: (371) 200-50-50.