РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане министр финансов взял под контроль начисление заработной платы бюджетникам

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве финансов Республики Узбекистан прошло внеочередное совещание под руководством министра финансов Республики Узбекистан Джамшида Кучкарова касательно своевременного осуществления выплат по заработной плате.

В ходе совещания было отмечено, в некоторых областях республики допущены нарушения сроков выплаты заработной платы за вторую половину декабря 2017 года работникам бюджетных организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, сообщила пресс-служба министерства.

Отмечено, что в течение января месяца 2018 года поступило несколько обращений (жалоб) из регионов республики о несвоевременной выплате заработной плате на местах.

На совещании заместителям министра и руководителям отраслевых управлений министерства поручено обеспечить финансирование бюджетных ссуд и других целевых средств, предназначенных для финансирования расходов по заработной плате не позднее 2 рабочих дней. А также взять под личный контроль выплату заработной платы работникам бюджетных организаций за вторую половину месяца не позднее первых 5 рабочих дней следующего месяца, и авансовых платежей за первую половину месяца не позднее 20-го числа текущего месяца.

Министерство опубликовало телефон доверия минфина, куда можно обратиться по вопросам задержки выплаты заработной платы в бюджетных организациях: (371) 200-50-50.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×