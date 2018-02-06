2 тысячи человек остаются без воды после сильных морозов в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Более 2000 жителей посёлка Жандосов Карасайского района Алматинской области вторую неделю живут без воды. Водопровод замёрз. И решить эту проблему пока никому не удается.

"Мы с 28 января сидим без воды. Замёрзли трубы. Причем замерзла они не у жителей в системе, а в магистральных трубах коммунального предприятия. Таким предприятием в поселке является ГКП "Таусамалы". 31 января аким поселка Жандосов провел встречу с жителями, на которой сообщил, что проблема с водой будет решаться, но пока всё без изменений", – рассказывает житель посёлка Жандосов Тлек Тюлюбаев.

Из-за отсутствия питьевой воды в водопроводе сельчане набирают её в роднике. Но большинство вынуждены покупать бутилированную воду или везти ее из соседних аулов.

Сельчане набирают воду в роднике, покупают бутелированную или везут из соседних сел.

"Те, у кого есть средства, заказывают целый водовоз, он стоит 6 тысяч тенге. Но этой воды всё равно хватает на 3-4 дня. Говорят, что такая ситуация может продлиться до наступления теплых дней, когда вода в трубах растает сама собой. Возмущает тот факт, что ни власти, ни коммунальные службы не организовали доставку воды водовозами, а жители вынуждены самостоятельно решать вопрос водоснабжения", – говорит сельчанка Галия Смаилова.

Коммунальщики Карасайского района уверяют, что работают над проблемой, правда, она оказалась для них трудноразрешимой, сообщает Informburo.kz.

«Водопровод в поселке работает на поверхностных водах: вода берётся из речки, фильтруется, затем идет в трубы. Сначала замерзла река, сейчас там подтаяло. Теперь проблема в замерзших трубах. Мы вторую неделю решаем эту проблему", – объяснил руководитель отдела ЖКХ Карасайского района Алмасбек Ашинбаев.

Пока отогреть перемерзшие трубы у коммунальщиков не получается. А жители ждут тепла, чтобы магистраль оттаяла сама по себе.