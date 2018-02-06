Узбекистан и Всемирный банк начинают реализацию проекта «Digital CASA»

CA-NEWS (UZ) - В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан состоялась встреча с миссией Всемирного банка. Миссия прибыла в Узбекистан для начала подготовки Проекта «Цифровая Центральная Азия – Южная Азия» (Digital CASA) и обсуждения вопросов, связанных с цифровым развитием, передает пресс-служба министерства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам реализации проекта «Digital CASA», который состоит из таких компонентов как развитие цифровой инфраструктуры, системы электронного правительства, цифровой экономики.

Узбекской стороной озвучены ожидания от реализации проекта «DigitalCASA» в Узбекистане, предложения по развитию сотрудничества со Всемирным банком в области развития информационных технологий и телекоммуникаций.

Стороны договорились продолжить обмен мнениями для дальнейшей проработки взаимовыгодных форм сотрудничества.

В ходе пребывания в Узбекистане, миссия Всемирного банка также проведет встречи в ряде министерств и ведомств, а также предприятиях сферы ИТ.