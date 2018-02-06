Б.Сагинтаев предполагает, что продукция, изъятая с полок, возвращается в торговые точки через «задний двор»

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев предполагает, что продукция, несоответствующая требованиям и изъятая с полок, возвращается в торговые точки через «задний двор». Об этом он сказал 6 февраля на заседании правительства.

Комментируя предложение Министерства сельского хозяйства передать в ведение ведомства часть контролирующих функций, он отметил, что ситуация не изменится, если контроль будет переходить из одного ведомства в другое. «В итоге не получится ли давление контролирующих органов на бизнес? Передать - это самый легкий метод. Надо очень внимательно посмотреть», - обратился он к вице-министру Арману Евниеву.

«Касательно изъятия из обращения небезопасной продукции, здесь мы тоже, наверное, недорабатываем. Сколько раз мы можем говорить об этом? Года два назад говорил, что надо показывать. Акцию провели, на этом остановились и дальше ничего не знаем. Вот изымаем продукцию, и что дальше с этой продукцией? Уничтожается? Или через задний двор по новой на полки заходит? Никто же не знает об этом. Какие меры принимаются? На словах все остается. Если точно уже доказано госконтролем, то надо меры принимать, чтобы на полки по новой не попадали», - сказал премьер.

По данным Министерства по инвестициям и развитию, в настоящее время госконтроль осуществляется по 54 из 78 технических регламентов, что составляет 69%. За 2017 год из всей условно выпущенной продукции в дальнейшем подтвердило соответствие только 77%.