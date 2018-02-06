В марте откроется авиарейс Атырау–Франкфурт

CA-NEWS (KZ) - Из регионов Казахстана открываются новые международные рейсы, сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

По данным ведомства, 26 марта запускается регулярный авиарейс по маршруту Атырау–Франкфурт.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам - на воздушном судне Аэробус-321.

«Жителям и гостям запада страны будет гораздо удобнее добраться до Европы, чем прежде», - отмечает комитет.