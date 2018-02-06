В Талдыкоргане чиновник выбросился с 4-го этажа: В Нацбюро озвучили подробности ЧП

CA-NEWS (KZ) - В Национальном бюро по противодействию коррупции прокомментировали случай в Талдыкоргане, где чиновник Мухамадиев Сеилхан выбросился из окна, передает Tengrinews.kz.

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматинской области в ходе негласных следственных действий, проведенных с санкции органов прокуратуры, во взяточничестве изобличен директор Алматинского филиала РГП "Казводхоз" Мухамадиев С.М. Незаконное вознаграждение в размере 17,4 миллионов тенге или 10 процентов от суммы договора госзакупок он получил от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ, а также заключение дополнительного соглашения.

Данная сумма была передана ему частями на протяжении месяца. 2 февраля текущего года (в 22-23 час.) при получении оставшейся суммы 400 тысяч тенге Мухамадиев был задержан с поличным", - сообщили в Нацбюро.

Сообщается, что после проведения неотложных следственных действий, в том числе с проведением судебно-медицинской экспертизы на отсутствие у него телесных повреждений, обысков по местам жительства 3 февраля текущего года он был доставлен в административное здание Департамента для проведения дополнительных следственных мероприятий.

"В 09-02 часов Мухамадиев выпрыгнул из окна служебного кабинета Департамента, находящегося на 4-м этаже административного здания. От полученных травм Мухамадиев скончался на месте. По случившемуся факту в настоящее время УВД города Талдыкорган проводится досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК (доведение до самоубийства)", - сообщили в Нацбюро.

Также начато служебное расследование Управлением внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции.



