В Астане за прошедшую неделю зарегистрировано 603 преступления, раскрыто 153

CA-NEWS (KZ) - В Астане за прошедшую неделю зарегистрировано 603 преступления. Об этом 6 февраля на совещании в акимате сообщил начальник ДВД города Марат Кожаев.

По его словам, по горячим следам раскрыто 69 преступлений, ранее совершенных – 37, прошлых лет – 47. Задержано 6 уголовных преступников, скрывавшихся от суда и следствия, установлено местонахождение 6 без вести пропавших лиц. 33 человека водворены в изоляторы временного содержания.

С помощью камер видеонаблюдения выявлено 18 преступлений и 1 тыс. 412 административных правонарушений.

«Продолжается работа по «нулевой терпимости» к правонарушениям. Так, выявлено 1172 адмправонарушения, из них 126 – факты мелкого хулиганства, 102 – нарушения тишины, 165 – распития алкогольных напитков и появления в общественном месте в пьяном виде, 230 – курения в неустановленных местах, 504 – нарушения правил благоустройства и 45 – торговли в неустановленных местах», - рассказал глава полиции.

За неделю выявлено 1911 административных нарушений на сумму 5 млн 763 тыс. 582 тенге, из них взыскано 446 тыс. 127 тенге. В сфере безопасности дорожного движения выявлено и пресечено 2063 административных правонарушения на сумму 7 млн 997 тыс. 827 тенге.