Президент Туркменистана потребовал, чтобы хякимы этрапов, уплотнив свой рабочий график, работали на местах

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе видеоселекторного рабочего совещания с участием хякимов велаятов и города Ашхабада потребовал, чтобы хякимы всех этрапов, уплотнив свой рабочий график, непосредственно на местах контролировали соблюдение сроков и качества возводимых новостроек, а также ход обработки полей в дайханских объединениях. Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также потребовал, чтобы хякимы этрапов вели системный контроль за строящимися объектами, а также ходом обработки полей в дайханских объединениях. В центре постоянного внимания должны находиться вопросы обеспечения посевов поливной водой, удобрениями, высококачественными семенами, готовность сельхозтехники.

Касаясь графика работы хякимов этрапов, глава государства поручил, чтобы они в установленные сроки решали имеющиеся вопросы на местах, бывая на стройплощадках, следили за возведением объектов в соответствии с Национальной сельской программой, выезжали в дайханские хозяйства, держа на постоянном контроле ход сельхозработ.

Президент страны отметил низкий темп работ по реализации Национальной сельской программы в таких этрапах велаята, как Дарганатынский, Фарабский, Саятский, Койтендагский. Глава государства потребовал проанализировать сложившуюся ситуацию и незамедлительно исправить имеющиеся недостатки.

Туркменский лидер указал, что хякимы этрапов обязаны непосредственно на местах осуществлять надлежащий контроль за ходом строительных и сельскохозяйственных работ, ведущихся на вверенных им территориях.

Президент страны, давая ряд конкретных поручений касательно графика работ хякимов этрапов, указал, что руководители должны быть в гуще событий, общаться с населением, знать особенности проводимых мероприятий по уходу за земледельческими угодьями, а также систематически контролировать сроки и темпы строительства объектов различного назначения, держать в поле зрения вопросы организации торжеств по случаю открытия возведённых объектов.