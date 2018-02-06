В пригороде Душанбе обнаружен склад c несанкционированными импортными лекарствами

CA-NEWS (TJ) - Склад, в котором хранилось большое количество медицинских препаратов, обнаружен сотрудниками таможни недалеко от города Душанбе.

Как сообщает пресс-центр таможенной службы Таджикистана, на складе ООО «Дости», расположенном на территории сельского джамоата Чимтеппа района Рудаки, таможенники обнаружили большое количество незадекларированных лекарственных препаратов иностранного производства.

В частности были обнаружены в большом количестве: ампулы Ethason Dexamethasone производства КНР, мазь Kanadex-N производства Пакистана, Clobetasol-0,05% (Иран), Cystone(Himalaya) (Пакистан), «Пенегра», Ranitidin IP, Ranitidin BP, Relief(Quick), Active-T Cold (Индия) и Eteva(Entecavir) (Пакистан).

Лекарства содержались в неприемлемых условиях и не имели соответствующих разрешительных документов. В настоящее время проводится экспертиза состава лекарственных препаратов, сообщает Авеста.

По данному факту проводится соответствующая проверка, отмечается в сообщении таможенной службы.