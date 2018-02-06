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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане стартовал проект «Танцуй, столица!»

CA-NEWS (KZ) - В Астане стартовал танцевальный проект «Танцуй, столица!», приуроченный к 20-летию города.

Как сообщает пресс-служба акимата, в проекте участвуют преподаватели, сотрудники и студенты Евразийского гуманитарного института. Студенты-хореографы обучают желающих различным танцевальным направлениям и готовят к финалу, который состоится 16 февраля в вузе.

По итогам проекта дипломы получат кафедры, представившие танцевальные коллективы в следующих номинациях: «Лучший современный танец», «Лучший танец с преподавателем», «Короли танцпола», «Открытие года» и «Взрывное шоу». Кроме того будет вручен кубок в номинации «Победители проекта».

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