Индекс Dow Jones показал рекордное падение за день со времен финансового кризиса

CA-NEWS (CA) - Фондовый индекс Dow Jones в понедельник упал на 1175 пунктов - это самое сильное падение главного фондового индекса США за один день со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает Би-би-си.

За день ведущий фондовый индекс США упал на 4,6%, побив одиннадцатилетний антирекорд. 29 сентября 2008 года индекс Доу-Джонса упал на 777,68 пунктов, после того как конгресс не одобрил выделение банкам $700 млрд госпомощи после коллапса инвестбанка Lehman Borthers.

Сейчас инвесторы ищут малейшие сигналы перемен в экономических прогнозах, ожидая, что они могут привести к росту ключевой ставки.

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq — 3,7%. Лондонский FTSE 100 закрылся на 1,46% ниже открытия в понедельник.

Во вторник вслед за США упали котировки на азиатских фондовых рынках. Инвесторы избавляются от акций в ожидании роста процентных ставок. Японский индекс Nikkei 225 к концу утренних торгов упал на 5,3% а гонконгский Hang Seng - на 4,7%.

В понедельник представитель Белого дома сказал в интервью CNBC, что падение индекса Dow Jones вызывает беспокойство. «Мы всегда беспокоимся, если видим падение капитализации рынка, но мы уверены в фундаментальных показателях экономики», - заявил чиновник.