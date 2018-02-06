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  6 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В школах Таджикистана введут уроки шахмат

CA-NEWS (TJ) - Для школьников Таджикистана введут уроки игры в шахматы, сообщил министр образования и науки республики Нуриддин Саид.

"С нового учебного года в общеобразовательных школах Таджикистана введут уроки шахмат", — сказал он.

Он отметил, что уже подготовлена программа обучения шахматам в общеобразовательных школах.

"Уже вышла из печати первая партия учебников на таджикском языке "Асосхои шатрандж", где изложены основные правила и комбинации игры в шахматы. Введение данного предмета, думаем, даст положительный результат в деле получения всестороннего образования наших детей, формирования их мышления, развития интеллектуальных способностей", — отметил Саид.

По словам министра, уроки шахмат будут введены в учебные программы в рамках уроков физкультуры и труда, сообщают таджикские сми.

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