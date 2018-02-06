В школах Таджикистана введут уроки шахмат

- Таджикистан, общество
- 13:06, 06 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Для школьников Таджикистана введут уроки игры в шахматы, сообщил министр образования и науки республики Нуриддин Саид.
"С нового учебного года в общеобразовательных школах Таджикистана введут уроки шахмат", — сказал он.
Он отметил, что уже подготовлена программа обучения шахматам в общеобразовательных школах.
"Уже вышла из печати первая партия учебников на таджикском языке "Асосхои шатрандж", где изложены основные правила и комбинации игры в шахматы. Введение данного предмета, думаем, даст положительный результат в деле получения всестороннего образования наших детей, формирования их мышления, развития интеллектуальных способностей", — отметил Саид.
По словам министра, уроки шахмат будут введены в учебные программы в рамках уроков физкультуры и труда, сообщают таджикские сми.