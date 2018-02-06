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  6 февраля 2018
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Президент Турции впервые за 59 лет посетил Ватикан

CA-NEWS (CA) - В понедельник, 5 февраля, папа римский Франциск провел в Ватикане встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает итальянское информагентство ANSA, аудиенция продлилась около 50 минут.

Глава Турецкой республики посещает Ватикан впервые за последние 59 лет. Последним турецким лидером, который был на аудиенции у папы римского, стал Махмуд Джеляль Баяр, посетивший Иоанна XXIII в июне 1959 года. Понтифики посещали Турцию четыре раза — в 1967-м, 1979-м, 2006-м и 2014 году.

Заявлений для прессы папа и президент по итогам встречи не сделали, однако накануне визита Эрдоган рассказал о темах, которые планирует поднять в разговоре: ситуация в Палестине, статус Иерусалима, обстановка в Сирии и Ираке, борьба с терроризмом, проблемы беженцев и гуманитарная помощь.

Зато разговор о турецкой военной операции «Оливковая ветвь» против курдов на северо-западе Сирии мог быть непростым. Намекая на военные действия, папа римский подарил Эрдогану медальон, изображающий «победу ангела мира над демоном войны», отмечает La Stampa.

Как сообщает Anadolu, после визита в Ватикан Эрдоган встретится за рабочим обедом с президентом Италии Серджо Маттареллой. Затем президент Турции встретится с премьером Италии Паоло Джентилони, а вечером у главы Турецкого государства запланирован деловой ужин с итальянскими предпринимателями.

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