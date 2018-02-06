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  7 февраля 2018
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Арестованным высокопоставленным чиновникам Дагестана предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Предыстория: В Дагестане за крупные хищения бюджета арестовано руководство республики. Их отправили спецрейсом в Москву (видео)

CA-NEWS (CA) - Следственный комитет России предъявил обвинение высокопоставленным чиновникам Дагестана, в том числе бывшему главе правительства республики Абдусамаду Гамидову.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Гамидова Абдусамада Мустафаевича, его заместителя Исаева Шамиля Абдулаевича, заместителя председателя правительства - министра экономики и территориального развития Юсуфова Раюдина Айдакадиевича, министра образования и науки республики Шахова Шахабаса Курамагомедовича, обвиняемых по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что Гамидов обвиняется в совершении двух преступлений по этой статье.

«В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Гамидова меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Юнона Царева.

Как сообщалось, накануне в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств были задержаны Гамидов, двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Осведомленный источник тогда сообщил «Интерфаксу», что четверых высокопоставленных чиновников Дагестана этапируют в Москву.

Позже врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил Анатолия Карибова новым временным председателем правительства региона.

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