Арестованным высокопоставленным чиновникам Дагестана предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

CA-NEWS (CA) - Следственный комитет России предъявил обвинение высокопоставленным чиновникам Дагестана, в том числе бывшему главе правительства республики Абдусамаду Гамидову.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Гамидова Абдусамада Мустафаевича, его заместителя Исаева Шамиля Абдулаевича, заместителя председателя правительства - министра экономики и территориального развития Юсуфова Раюдина Айдакадиевича, министра образования и науки республики Шахова Шахабаса Курамагомедовича, обвиняемых по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что Гамидов обвиняется в совершении двух преступлений по этой статье.

«В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Гамидова меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Юнона Царева.

Как сообщалось, накануне в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств были задержаны Гамидов, двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Осведомленный источник тогда сообщил «Интерфаксу», что четверых высокопоставленных чиновников Дагестана этапируют в Москву.

Позже врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил Анатолия Карибова новым временным председателем правительства региона.