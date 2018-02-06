В Наманганской области Узбекистана произошло массовое отравление мясными продуктами

CA-NEWS (UZ) - Массовое отравление произошло в Касансайском районе Наманганской области, сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Сообщается, что 5 февраля с 6:00 до 12:00 часов 36 граждан обратились в отдел инфекционных заболеваний медицинского объединения Касансайского района с симптомами пищевого отравления – тошнота, рвота, головная боль и общая слабость.

Пострадавшие были госпитализированы с подозрением на острый гастроэнтерит и пищевую токсикоинфекцию. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Все пациенты связывают плохое самочувствие с употреблением мясных продуктов калла-поча (баранья голова и отварные ножки) и хасип, купленных у неизвестного лица на центральном дехканском рынке 4 февраля в районе 12:00-13:00.

Министерство здравоохранения установило особый контроль над ситуацией. Касансайское медицинское объединение обеспечено достаточным количеством лекарств, инфузионных растворов, одноразовыми шприцами и системами, отметили в ведомстве.

Для изучения эпидемической ситуации в Касансайский район направлены ответственные сотрудники Минздрава и группа ведущих специалистов Андижанского медицинского института.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы, сотрудники органов внутренних дел и налоговых органов проводят на дехканском рынке мероприятия.