РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Наманганской области Узбекистана произошло массовое отравление мясными продуктами

CA-NEWS (UZ) - Массовое отравление произошло в Касансайском районе Наманганской области, сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Сообщается, что 5 февраля с 6:00 до 12:00 часов 36 граждан обратились в отдел инфекционных заболеваний медицинского объединения Касансайского района с симптомами пищевого отравления – тошнота, рвота, головная боль и общая слабость.

Пострадавшие были госпитализированы с подозрением на острый гастроэнтерит и пищевую токсикоинфекцию. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Все пациенты связывают плохое самочувствие с употреблением мясных продуктов калла-поча (баранья голова и отварные ножки) и хасип, купленных у неизвестного лица на центральном дехканском рынке 4 февраля в районе 12:00-13:00.

Министерство здравоохранения установило особый контроль над ситуацией. Касансайское медицинское объединение обеспечено достаточным количеством лекарств, инфузионных растворов, одноразовыми шприцами и системами, отметили в ведомстве.

Для изучения эпидемической ситуации в Касансайский район направлены ответственные сотрудники Минздрава и группа ведущих специалистов Андижанского медицинского института.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы, сотрудники органов внутренних дел и налоговых органов проводят на дехканском рынке мероприятия.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×